How is it humanly possible to not have any type of reaction to your teammate hitting a game winner in the playoffs @ Rondo https://t.co/C62fvSrgcf — Cam (@Cam_Gottfried) September 21, 2020

就在「一眉哥」安東尼戴維斯投進絕殺三分球之後，全隊都衝上前瘋狂慶祝，唯獨把球精準傳給一眉哥的隆多，竟然一個人冷靜且面無表情緩慢走出球場，「因為我告訴戴維斯，假如最後一回合我在場上，過來接我的球，幸運的是，結果跟預期一樣！」

「那個回合我跟每個隊友進行眼神交流，我先看到波普沒有底線空切機會，接著丹尼格林也沒有，詹姆斯則在原地掩護，然後我把眼光轉向外線，只想及時準確把球傳給戴維斯，」隆多說，「很顯然我可以傳擊地球，剩餘工作就交給戴維斯了。」

隆多也提到安東尼戴維斯這幾年的成長，「我幾年前曾跟他並肩作戰，看他成長到現在，他已經成為一名具有統治力的球員，能在西區冠軍賽這樣環境中，投進這樣的絕殺三分球，沒什麼比這更重要了，身為他的隊友與朋友，我替他感到高興。」

安東尼戴維斯賽後也很感激隆多的傳球與鼓勵，「我先讓約基奇發揮他的優勢，用右手完成進攻，勾射得分幫助金塊超前1分，我有點沮喪，因為我知道自己真實防守水準可以更出色。隆多隨後走過來告訴我，既然約基奇在我頭上得分，我就要找回來，接著我就投進那個三分球。」

(中時 )