港股大跌500點 失守24,000關卡 16:292020/09/21 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數21日開高走低，日內跌幅不斷拉大，截至收盤大跌504.72點，跌幅2.06％，失守24,000點，成交額1,149.146億港元。恒生指數21日收報23,950.69點，是自6月15日以來首度跌出24,000點。21日跌幅2.06％也是繼7月24日以來最大單日跌幅。 (工商 ) #恒生指數 #失守 #港股 #大跌 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港股跌58點 匯控跌破30港元創25年新低 10:012020/09/21 財經 4大利空干擾 法人打帶跑 台股跌破12800 14:572020/09/21 財經 台股基金定期定額 人氣爆棚 04:102020/09/21 投資理財 外資悄布局 14檔低PB股吸睛 04:102020/09/21 證券．權證 《港股》恆指乏力 匯豐大跌 10:512020/09/21 財經 買藏壽司苦當盤子 早盤股價大跌4％ 失守90元關卡 12:072020/09/21 財經 5大跨國銀被指幫洗錢 匯豐港股一度跌至25年新低 13:412020/09/21 財經 元大投信：資金、基本面有利台股 04:102020/09/21 投資理財 《晨間解盤》美股回檔 對台股殺傷力降低(倫元投顧提供) 08:012020/09/21 財經 台股高檔震盪 定期定額增加勝率 04:102020/09/21 投資理財 財經熱門新聞 關鍵條件沒達成！TikTok交易案落幕 美大選前川普險摔跤 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 明最後1天 汎德競拍如何不慘賠？專家：散戶注意1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。