港股恒生指數21日開高走低，日內跌幅不斷拉大，截至收盤大跌504.72點，跌幅2.06％，失守24,000點，成交額1,149.146億港元。恒生指數21日收報23,950.69點，是自6月15日以來首度跌出24,000點。21日跌幅2.06％也是繼7月24日以來最大單日跌幅。

(工商 )