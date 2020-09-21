國慶籌備委員會秘書長陳宗彥今日開箱109年國慶紀念品禮盒，包括紳士帽、徽章、特製口罩、酒精、濕紙巾等等，每盒成本600元，是史上最貴的國慶紀念品，將發放給一萬名參與的貴賓與民眾。

這次也請口罩國家隊，中衛、康匠，把今年國慶的設計元素，印在口罩上，成為最特殊的產品。

另外，肥皂則是設計成台灣造型，並且找廠商特製肥皂絲，可以外出使用，也可以加水變成洗手乳。

(工商 )