國慶防疫禮盒 口罩國家隊特製國慶口罩 16:302020/09/21 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國慶籌備委員會秘書長陳宗彥今日開箱109年國慶紀念品禮盒。圖／內政部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國慶籌備委員會秘書長陳宗彥今日開箱109年國慶紀念品禮盒，包括紳士帽、徽章、特製口罩、酒精、濕紙巾等等，每盒成本600元，是史上最貴的國慶紀念品，將發放給一萬名參與的貴賓與民眾。 這次也請口罩國家隊，中衛、康匠，把今年國慶的設計元素，印在口罩上，成為最特殊的產品。 另外，肥皂則是設計成台灣造型，並且找廠商特製肥皂絲，可以外出使用，也可以加水變成洗手乳。 (工商 ) #國慶 #禮盒 #特製 #紀念品 #口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬現身鐵人賽 粉絲瘋合影 04:102020/09/21 地方新聞 東洋風防疫武器 陳冠希品牌 CLOT 推出絲綢圖騰主題口罩 11:482020/09/21 生活 北車大廳變野餐區登臉書 網轟太誇張 17:422020/09/20 生活 花蓮瘋有機 跟著地圖嚐14家業者特製有機美食 15:482020/09/20 寶島 飯店月餅禮盒 加倍奢華療癒人心 11:392020/09/20 生活 台南遠東推國慶專案 04:102020/09/20 產業．科技 創世植物人愛心市集 基隆港邊熱鬧登場 03:452020/09/21 生活 婆媽加入網購 月餅銷售噴發 04:102020/09/21 生活新聞 普諾推出蛋黃酥限量美味開賣 04:102020/09/20 娛樂新聞 遠百中秋禮品嚴選好禮 濃情表心意 04:102020/09/20 《旺來報》 生活熱門新聞 爆乳妹站整排 外送員誤闖萬華「摸乳樓梯」：我只是來送餐的 - 生活 吹8小時冷氣電費4千！他換變頻冷氣爽吹整天 一看帳單傻眼 - 生活 《科學人》登萊豬廣告遭轟失專業 陳吉仲：未提供爭議文字 - 生活 小鬼後又2名人猝死 美國心臟病學會公布「最佳護心飲食」 - 生活 200萬用戶被放生！愛奇藝在台客服10／15喊停 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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