高鐵彰化站位在彰化縣「田中鎮」，距離最近的台鐵至少要3公里，當地公車、接駁車班次也不多，許多民眾抱怨真的像是坐高鐵到「田中」一樣，對此彰化縣政府積極爭取建設，像是「雙鐵共構」，「三鐵自行車道」等，誓言要讓彰化高鐵擺脫荒涼臭名，更希望能帶動地方觀光產業發展，造福縣民。

彰化高鐵站2015年啟用，原先地方期待可帶動南彰發展，但幾年過去地方建設與發展仍原地打轉，彰化縣長王惠美上任後，積極爭取經費，像是田中高台鐵雙鐵共構，預計明年完成設計規劃，另外就是教育部體育署1千6百萬三鐵跑水環線自行車道改善工程。

王惠美表示，自行車路線將從田中一直到南投，總長約17公里，以高鐵彰化站為起點，沿途沿著田中八堡圳、二水火車站、源泉車站及二水彌猴生態館，終點與南投自行車道串聯，是一條具有三鐵(高鐵、台鐵、鐵馬)及跑水特色的自行車道，串聯小吃、古蹟、景點，相當有賣點。

王惠美說，讓高鐵彰化站與彰化地區的各景點串聯，是縣府一直努力的重點，這次自行車道改善重點，包含路面鋪裝拓寬，出入口標誌標線改善，以及植栽等，部分路段已經完工開放使用中，目前也著手規畫西濱海岸的自行車廊道，希望能建構全彰完整的自行車觀光廊道。

(中時 )