廣達(2382)董事長林百里今天表示，5G是個萬物聯網的時代，5G像是一個電網，預估6G會在5年後出現，未來10年會是個很刺激的時代。新的CPU和GPU推出都是因應AI而生。AI模型的算力需求每3、4個月就會翻倍，快過摩爾定律。分散式AI不只是去中心，還要有主動學習、自組織和眾籌智慧等。而5G+AIOT則可以創造更多的新體驗和新服務。

林百里也表示，因應5G+AIOT的新時代來臨，廣達也進行變革，3大方向為新科技、新行為和新模式。未來科技的發展，不會是只有科技，還有新生活模式，這是學科技的人很傷腦筋的事。

林百里今天參加「台灣人工智慧晶片聯盟」(AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，諧音愛台聯盟)會員大會，現場匯集產、官、學、研及公協會代表出席，透過聯盟平台能量，集結國內外業者投入裝置端AI晶片技術的開發，並發表多項成果。

林百里也笑說，在5G+AIOT的新時代，組裝不是一個殼子，而是要提個一個解決方案，自己到現在70多歲還要每天讀書，了解新科技趨勢。

據《全球人工智慧研究報告》指出，2030年AI將帶給全球GDP成長14%，貢獻15.7兆美元；根據麥肯錫研究，2025年物聯網全球應用產值高達11.1兆美元；AI在2030年前可望帶來13兆美元的產值，研調指出亞馬遜及微軟、Intel、ARM等指標企業大廠正積極布局邊緣運算以擴大AIoT生態系，AIoT正在翻轉世界！

(時報資訊)