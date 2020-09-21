回台資金熱潮及低利率帶旺今年房市快速增溫，催促各地政府快馬加鞭，加緊建設交通建設與公共工程，在密集交通路網的助攻下，牽起雙北融合為「大台北地區」。鄉林不動產研究室指出，返台企業與建商鑒於台北市中軸線與車站核心區的土地難覓，紛紛布局「二、三環」區塊，尤其是三重地區的新興土地多，「二重疏洪道重劃區」因生活機能完善、交通便捷，離台北市區僅一橋之隔，多家建商看好發展潛力，已列為今年下半年的必爭之地。

鄉林不動產研究室指出，人流帶動金流，人口逾402萬的新北市，人口紅利加上重大建設的推進，讓城鄉風貌快速翻轉，新北地政局統計，今年前8個月新北市土地交易移轉筆數達5萬8635筆，創下2016年房地合一稅施行以來，連五年的新高，包括三重、中和，新莊、板橋、淡水、汐止、新店等七區前八月土地交易都在4,000筆以上。其中，三重區達5,594筆，拿下新北市土地交易量第二名，更以年增率29%坐穩成長冠軍寶座，成功翻轉市場地位；而建築物買賣移轉部分，今年前8個月以18.6%的年增率，同樣囊獲了第一名。

鄉林不動產研究室表示，三重區坐收地利之便，因為離台北市忠孝東路地王核心地段僅有一水之隔、一橋之遙，位居大台北的「二環」邊上，像是三花棉業、群光電子、藍天電腦等數十間上市櫃公司，紛紛在三重設立集團總部，形成強大「總部經濟」的產業聚落，同時磁吸建商搶地推案，包括國泰、潤泰、冠德、茂德、新濠等大型建商，在核心市區欠缺土地的情況下，看好「二環、三環」金磚區塊的發展潛力，加緊在三重插旗的腳步，搶著圈地。

其中，「二重疏洪道重劃區」挾著機捷與中和新蘆線的雙捷運線、又得天獨厚地擁有新北大都會公園424公頃水岸景觀，成為搶眼的重劃區新星，更是台北市民購屋跨區的優先選擇。

鄉林不動產研究室指出，二重疏洪道重劃區堪稱是離大台北核心地段最近的區域，不僅可以享受永久大棟距，往來新北市與台北市交通更是便捷。不僅可走台一線的重新橋，經由新北環河快速道路，通過中興橋，在交通離峰時段，10分鐘內就能直達台北市區；也可走台北市「特一號道路」，往西可通往八里，東可抵達板橋、中和與新店地區，並可快速連結國道一號的中山高。而大眾運輸方面，擁有台北捷運的中和新蘆線，桃園機場捷運線與新北環線捷運，串聯起新北市各大商圈，交通優勢十足。

(時報資訊)