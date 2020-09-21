美軍正在太平洋屬地關島舉行「勇敢之盾」內部大型演習。根據美媒《富比世》報導，美軍為維護印太區域，進行「太平洋捍衛者2020」（Pacific Defender 2020）聯合演習，模擬相隔約8000公里的大跨度奪島演習，考驗美軍能否快速從美國本土移至太平洋地區。對此，美國知名軍事記者艾克斯（David Axe）撰文表示，美軍此次進行相距8000公里距離的演習，很明顯就是為了對抗中國大陸的南海活動。

首場軍演在本月6日及7日舉行，數架C130大力士空軍運輸機於首日，從日本橫田空軍基地出發，飛到帛琉群島上剛落成的簡陋跑道降落，放下第2步兵師的士兵。翌日陸軍的後勤支援艦LTG William B. Bunker則將第17野戰炮兵旅的至少兩輛高機動火箭系統（HIMARS）運抵帛琉。

第二場軍演在本月12日及13日在阿拉斯加的阿留申群島舉行，空軍第90戰機中隊的F22隱形戰機，由阿拉斯加埃爾門多夫理查森空軍基地起飛，前往阿留申群島。空軍數架C17運輸機同時從華盛頓州的路易斯─麥科德基地，將第17野戰炮兵旅的HIMARS運到阿留申群島申雅島上的埃雷克森空軍基地。兩日後，250名第25步兵師第4旅的傘兵，由C17運輸機運載，空降阿拉斯加的唐納利訓練區。

文章指，兩次演習中，戰機、運輸機、火箭炮和士兵合作組成一個奪島團隊，又指這兩次演習獨立看似沒甚麼特別，但演習地點橫跨亞太地區數百萬平方英里，明顯是針對大陸在南海的舉動，並演練海陸空軍合作奪島的作戰戰術。

艾克斯直指，除了台灣之外，南海很可能導致另一場大規模區域戰爭的發生，影響了美國在太平洋地區的軍事戰略，因此現在美軍演習目標越來越著重在占領及控制小島嶼，以對抗更大規模的解放軍。

(中時 )