南投縣國姓鄉南港村九份二山部分住戶被地震掀翻的大山埋沒，焦急的村民拜託搜救人員搶救親人。（中時資料照 季志翔攝）

1999年9月21日凌晨發生的921大地震，南投國姓鄉南港村的九份二山，被認為是「震爆點」，地震發生當下猶如爆炸，瞬間走山位移長達2公里，造成14戶、39人、289頭水鹿被深埋地底，地貌丕變、大地被撕裂，災情極其慘重。

南投縣國姓鄉南港村九份二山部分住戶被地震掀翻的大山埋沒，一對兄弟在滿目瘡痍的土石堆與傾倒的檳榔樹中，為罹難的親人默禱。（中時資料照 季志翔攝）

法國救援隊帶著搜救犬前往四十餘人被活埋的國姓鄉南港村九份二山搜救。（中時資料照 羅琦文攝）

九份二山原爆點附近，後山岩爆、前山塌陷，房屋傾斜約40度。（中時資料照 楊樹煌攝）

震爆點一處已無人居住的「傾斜屋」，進入傾斜屋中會因人體控制平衡之器官以及地心引力影響，產生暈昡感且無法正常直立行走，讓當地居民將這種現象解釋為屋內的特殊磁場所致，並稱之為「磁場屋」。（中時資料照 楊樹煌）

(中時新聞網)