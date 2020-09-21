《921大震21年》震爆點九份二山猶如爆炸 大地撕裂瞬間走山2公里 16:402020/09/21 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 921大地震，「震爆點」南投縣國姓鄉南港村的九份二山，瞬間移位坍塌走山，造成偃塞湖。（中時資料照 季志翔攝）（中時資料照 季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣國姓鄉南港村九份二山部分住戶被地震掀翻的大山埋沒，焦急的村民拜託搜救人員搶救親人。（中時資料照 季志翔攝） 1999年9月21日凌晨發生的921大地震，南投國姓鄉南港村的九份二山，被認為是「震爆點」，地震發生當下猶如爆炸，瞬間走山位移長達2公里，造成14戶、39人、289頭水鹿被深埋地底，地貌丕變、大地被撕裂，災情極其慘重。 南投縣國姓鄉南港村九份二山部分住戶被地震掀翻的大山埋沒，一對兄弟在滿目瘡痍的土石堆與傾倒的檳榔樹中，為罹難的親人默禱。（中時資料照 季志翔攝） 法國救援隊帶著搜救犬前往四十餘人被活埋的國姓鄉南港村九份二山搜救。（中時資料照 羅琦文攝） 九份二山原爆點附近，後山岩爆、前山塌陷，房屋傾斜約40度。（中時資料照 楊樹煌攝） 震爆點一處已無人居住的「傾斜屋」，進入傾斜屋中會因人體控制平衡之器官以及地心引力影響，產生暈昡感且無法正常直立行走，讓當地居民將這種現象解釋為屋內的特殊磁場所致，並稱之為「磁場屋」。（中時資料照 楊樹煌） 《921大震21年》埔里酒廠爆炸10萬桶白蘭地全毀 「酒王」獨活成傳奇 高大成921地震驗百遺體 憶21年前挺進災區驚見「混屍」 (中時新聞網) #震爆點 #九份二山 #921大震 #南投 #走山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《921大震21年》一震震碎了南投中寮 死亡人數一夜達7百人 11:132020/09/21 社會 《921大震21年》埔里酒廠爆炸10萬桶白蘭地全毀 「酒王」獨活成傳奇 14:452020/09/21 社會 《921大震21年》東星大樓釀87死 孫家兄弟困6天奇蹟獲救 09:472020/09/21 社會 《921大震21年》震爆點九份二山瞬間炸開 41名村民遭活埋 12:352020/09/21 社會 《921大震21年》那晚夜好黑「叫媽媽都不理」 孩子泣：我好想你 11:352020/09/21 社會 《921大震21年》弟弟畫「家」竟是瓦礫堆 他：爸媽死什麼都沒了 15:322020/09/21 社會 921地震21週年！近8點東南部海域發生規模4.6地震 08:042020/09/21 生活 《921大震21年》網憶那一夜被震醒 聞到濃濃屍臭味 同學少好幾人 10:102020/09/21 社會 4大利空干擾 法人打帶跑 台股跌破12800 14:572020/09/21 財經 《集中市場》虎頭蛇尾保不住5日線 三大法人賣超130.35億元 15:232020/09/21 財經 社會熱門新聞 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 高大成921地震驗百遺體 憶21年前挺進災區驚見「混屍」 - 社會 潑糞正妹原因出爐！潑屎哥：被嫌矮爆口角 糞便自己的 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 遭潑糞正妹案情不單純？臉書發文爆：兩天前媽媽遭球棍打住院 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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