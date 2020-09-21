今天是九二一南投大地震21週年，總統蔡英文赴台南出席「大規模震災消防救災動員演練」，她強調，災防工作沒有最好，只有更好，必須不斷精進，讓台灣更有韌性，更可以克服種種難關。

蔡英文指出，今天是921國家防災日，除了要紀念在21年前地震傷亡的人員，更要不時警惕自己，落實對重大災害的預防和整備。

尤其現在全球都面臨到極端氣候或疫病的威脅，複合式的災害越來越多。在這樣的環境下，如何做好準備、提升韌性，是國家和社會必須共同面對的課題。這也就是為什麼在國家防災日的今天，要結合政府和民間單位，進行大規模的救災動員演練。

蔡英文表示，今天也測試了電信緊急系統的整合，這是災害應變的重中之重。很高興看到民間電信事業、和政府相關單位，共同測試了資訊的傳遞。

相關演練驗證了中央和地方、政府和民間的防救災整備工作。透過大規模的演練，也能讓各單位互相熟悉，這樣當災害發生時，就能充分合作、支援，把握住救災的黃金時間。

蔡英文強調，防救災工作「沒有最好，只有更好」。只有保持警覺、不斷精進，才能提升應變能力，讓台灣更有韌性，更可以克服種種難關。

(工商 )