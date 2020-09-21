口罩國家隊接連爆出假MIT事件，引發民眾退貨潮，不過竟然有網友表示，要感謝第一個被抓到做假MIT口罩的加利科技廠商，引起網友好奇，原因曝光後，網友笑說：「太尷尬了吧」。
原PO在PTT貼文指出，口罩國家隊近來接連遭踢爆混充假MIT口罩，但他卻說「其實認真說起來，是不是應該要感謝加利」，他認為是因為加利被查到之後，政府開始積極介入調查，才發現有這麼多不肖廠商，進一步往後查到更多家。
貼文曝光後引起網友熱議，紛紛回應「確實加利是引爆點，但說要感謝也太尷尬了吧」、「說起來也尷尬，沒爆出第一間，也真的不會查出後面的」、「支持政府繼續查下去…但不至於到感謝」；也有人嗆「那有沒有想過，都不要做這些事就好，哪需要查成這樣」、「政府要檢討管制措施，不是每次都要出事才在徹查，有啥用」。
第一家被查出MIT混充大陸製口罩、流入實名制市場的是加利科技，但負責人林明進受訪時強調，品質比台灣製的還好，政府下令徹查後，又查出「豪品」及「勤達醫藥器材公司」都有混充大陸製口罩及偽標狀況。
(中時新聞網)
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