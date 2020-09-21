熊熊悼念完小鬼後飛奔離開。(圖／盧禕祺攝）

日前深陷性愛影片風波的熊熊，21日在事件後首度現身，戴著黑帽子、黑口罩，一語不發步入靈堂，與昔日節目拍檔小鬼送最後一程。

熊熊日前在IG追憶，33歲的生日是小鬼陪她在節目中度過，還是最難忘的鬼屋，「你的手臂估計要被我抓爛，耳膜要被我哭爆 ，雖然被下指令要整我，但ㄧ路暖心的告訴我『沒事你在，別怕』你就是如此讓人安心又溫暖的存在。」

華岡藝術學校校長丁永慶。（吳松翰攝）

許瑋甯和浩角翔起。（吳松翰攝）

另外，華岡藝術學校校長丁永慶21日也到場，泛著淚光表示：「今天帶著認識他的40幾位學弟妹們能夠來看看他，他們至少聽過2次小鬼演講。」校長回憶：「小鬼當時在學校裡就展露頭角，從高一到高三，幾乎都擔任主持工作，是很優秀的小孩，是很暖心的孩子。」

五月天怪獸也到小鬼靈堂悼念。(圖／盧禕祺攝)

蕭敬騰趕在最後一小時到靈堂悼念小鬼。(圖／盧禕祺攝)

許瑋甯21日連續第三天到靈堂送小鬼，稍早神情憔悴離開。接著「浩角翔起」浩子、阿翔2人不發一語步入靈堂。金曲歌王蕭敬騰神情嚴肅，與經紀人Summer趕在17點07分最後一小時到靈堂，向小鬼致意。

(中時 )