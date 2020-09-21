SOGO索賄案偵結，一度被列入調查的前綠委陳唐山今天表示，他認識李恆隆已近30年，擔任立委和凱達格蘭基金會董事長期間，曾向李恆隆募款，這些金額都用在公共事務，與個人利益完全無關。「感謝檢察官明察秋毫，證實我的清白，胸中塊壘終於可以放下來了」。

陳唐山表示，7月31日那天清晨6點，一陣急促的按鈴聲把他從睡夢中驚醒，接下來就是長達12個小時的搜索偵訊，他自認端正清白，所以對檢調人員說：「我做人坦蕩蕩，無所畏懼」。

不過，一經媒體報導，各種揣想和臆測紛至沓來，將近兩個月的時間，他不時陷入無處伸冤的苦楚，內心蒙上一層陰影，煎熬不已。

陳唐山指出，認識李恆隆已近30年，彼此早是舊識，並非選民服務的請託關係。第5屆立委時期，李恆隆曾襄助辦公室經費，本人都依法申報；擔任立委和凱達格蘭基金會董事長期間，有政黨分攤金和基金會的財務責任，他曾向李恆隆募款，這些金額都用在公共事務，與個人利益完全無關。

幾年前陳唐山妻子罹癌赴美治療，李恆隆多次表達關心，並提供慰助金，「本人銘感於心」。他說，自己和李恆隆結識在先，SOGO案發生在後，知悉老友遭受不公情事後，基於友人立場仗義執言，也是人之常情，無奈兩人情誼卻因而被捲入司法風波，令人不勝欷歔！「今天台北地檢署偵查終結，感謝檢察官明察秋毫，證實我的清白，胸中塊壘終於可以放下來了」。

(中時 )