飛行，絕對是許多大男孩們小時後的夢想工作之一，20世紀初飛機首先被發明，實現了人類飛行的夢想。到了1930年代，以巨大旋翼為升力的直昇機也被發明。並且與飛機相比，能夠垂直起飛，並且空中懸停的直昇機，能夠執行許多飛機辦不到的細緻工作。Discovery的最新節目《直昇機勇者》，將要帶觀眾見識一些不為人知的直昇機飛行工作。《直昇機勇者》於9月21日起，每週一晚10點播出。

保護鳥類遠離高壓電大工程，直升機如何超危險接近電塔！：《直昇機勇者》

任務1：為鳥類設立警告牌

大家都知道直昇機救人的任務， 但是在德國，有個直昇機團隊竟然還會拯救鳥類！ 德國佈滿了約6萬公里輸配電纜，然而每年有高達3百萬隻大型鳥類，因為看不見這些電纜而撞擊死亡，這時就需要派出直昇機團隊，安裝「鳥類保護標示器」，幫助鳥類看到這些障礙物，以迴避電纜。

具有雙引擎，各有420匹馬力的奧古斯塔(Agusta ，現為李奧納多集團子公司)「A109」直昇機，就負責為輸電纜上組裝「鳥類保護標示器」，這不是個容易的工作， 在飛行學校時，教官總是告訴學員，飛行時離電纜線越遠越好，但侞今卻要反其道而行，電纜就在直昇機下方7~10公尺，而那些電纜還流通著高壓電。在這種情況下，不但必須先克服自身的恐懼，起飛前機況和零件的嚴格檢查，和工作夥伴有一定的共識和信任，才能平平安安回家。

聯邦德國NH-90型通用直升機。(圖/Discovery頻道提供)

任務2： 北約直昇機NH90參與6個國家的聯合軍演

德國空軍飛官麥可和湯姆，在葡萄牙的貝惹空軍基地進行了一場多國直昇機演習，他們所駕駛的北約直昇機NH90是軍用運輸直昇機，屬10噸級，旋翼直徑16.3公尺，最快速度每小時315公里，具有優異的敏捷性能，以及可武裝的特性，使它成為德國聯邦國防軍相當倚重的通用直昇機，擁有63架。

參與此次歷時兩週出勤訓練任務的共有6個國家，共計1200名士兵、21架直昇機；NH90機組至少有5名成員，從駕駛、機槍手、飛機技工，每個人都需要清楚所有流程，模擬武裝護航行動，保護救援直昇機，機上配有重型機槍M3M MK3以及實彈，每分鐘可射出高達1100發子彈；團隊合作非常重要，駕駛在前方右側負責控制直昇機，在左側的人負責溝通和下指令，除了開直昇機，同時也要掃視區域、告知槍手有無為危險，雖然是演習，機槍手仍需要綜合三個方向軸來擊中目標，此次活動也包含侵略演習、和追逐戰等，非常具有挑戰性！

擔任救護工作的海豚直昇機AS365-N3。(圖/Discovery頻道提供)

任務3： 海豚直昇機AS365-N3的空中急救與運送傷患任務

俗稱「海豚直昇機」AS365-N3(附註：台灣的空勤總隊也有類似的機種-AS365-N2型)，是德國最快救援直昇機，它的最大起飛重量4.3頓，兩座900匹馬力引擎，旋翼直徑11.94公尺，最高飛行速度可達每小時320公里。

做為醫療專機使用，在設計上擔架是橫向上飛機而非縱向，以方便傷患更快的上下機。機上設有心電圖、呼吸裝置和輸液幫浦等醫療器材，確保病患在運送時，能夠有較好的維生狀態。

一早7點多，直昇機組員接獲的任務是將90公斤、因心肌炎併發的心律不整病患，從法蘭克福送置到專門處理萎縮心血管的漢堡醫院，由於直昇機沒有使用導航裝置，駕駛員需要依照目視飛航規則飛行，以安第一件事情就是要確認天候狀態，「別飛進雷雨中，我們得全力避免被閃電和冰雹打到，對直昇機可不好！」除了風雨雷電，以安也需要注意厚雲底和禁航區；直昇機比救護車的速度快上三倍，相信在聖約翰空中救援隊的快速護送，病患很快就會恢復正常、再次享受人生！

(中時新聞網)