罵人「廢物」、「不是人」，小心吃上官司！花蓮張姓女子欲進入因地震正修繕的大樓，遭陳姓副主委以未告知身份阻攔，口角中陳出言辱罵張還恐嚇「你欠揍喔」，被一狀告進法院；花蓮地院日前審結，陳男被依恐嚇危害安全罪及公然侮辱罪，判處拘役45天，可易科罰金。

花蓮美觀園大樓因地震去年2月張貼公告，修繕期間住戶均禁止入內；陳男請張女告知所住樓層及門牌再進入社區，因聽不清彼此回應引發口角。張女不耐陳男多次詢問，脫口而出「你可不可以找個沒有耳聾的來」，陳動怒對張恫稱「你講我耳聾，你再講我耳聾我就揍你」、「你實在喔，你欠人打啊！」、「我跟你講，其實我揍你都有可能」。

陳男更在人潮來往頻繁的社區門口前，怒罵張女「你真是廢物我告訴你」、「你真的不是人」，張因不堪遭其污辱，報警並向陳男提告。

花蓮地院判決指出，陳男有意處理社區問題，雖僅因張女不願主動告知身份，且張對陳一再詢問出言抱怨，陳未能克制情緒勃然大怒，出言恐嚇、辱罵告訴人，令張感畏懼難堪，犯後否認犯行，雖稱願意道歉，卻一再替自己的行為找藉口，犯後態度難謂良好。

花蓮地院表示，審酌陳男平常素行良好，因遲遲未能解決問題而無法控制自身情緒口出惡言，惡性非重，加上陳未到庭，無從進一步和解或表達歉意，判處拘役45天，可易科罰金。

(中時 )