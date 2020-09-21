美國股市上周連3黑收場是近1年來僅見，亞股全面走跌，香港恒生指數受滙豐控股、騰訊等指標股重挫拖累，開盤後跳水，最終暴跌520.19點或2.13%，收23935.22點。滙豐被國際組織控協助洗錢、又傳將被大陸列入不可靠實體清單，跌5.17%，收29.35港幣，締造1995年來新低點，慘過亞洲金融風暴與雷曼兄弟破產全球金融海嘯。

滙豐今年營運狀況不理想，日前才宣布又要恢復因疫情暫時被擱置的大裁員計畫，基本面已然欠佳，又有種種利空，先被美國媒體Buzzfeed和國際調查記者聯合集團指控助長經濟罪犯洗錢或脫產，盤前又傳出滙豐因協助美方指控前華為副總裁兼財務長孟晚舟、將被大陸列入不可靠實體清單，讓匯控在港股更難挽回總公司在英國股價上周五收市逾11%跌幅。

如果說滙控是中美貿易戰陸方即將出手報復的對象，那麼另支領跌港股的騰訊控股就是美方壓制大陸的標的之一。儘管加州司法部門出禁制令，認定總統川普(Donald Trump)20日生效的WeChat(騰訊微信海外版)禁令無效，但整體而言騰訊在美前景並不如字節跳動明朗，反映在港股今日也跌1.62%，收516.5港幣。

大陸不可靠實體清單尚未發表，但官方媒體《環球時報》在提到此清單考慮對象細節時，寫到聯邦快遞(FedEx)、滙，而綜合陸媒消息，雖然商務部條表示清單不針對特定國家或實體，亦沒有預設時間表和企業名單，但仍難免聯想。 除FedEx、滙豐，蘋果、思科、高通，並暫停向波音購買飛機，作為對美國禁止提供晶片給華為的回應。

港股在世界2大經濟體角力下，意外成為戰場，今天港股投資人也成為受害者。

(中時新聞網)