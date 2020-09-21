警消在教室內施放煙霧，營造火災時的情境，引導學生以低姿勢爬到出口。（台南市消防局提供／周書聖台南傳真）

警報響起，學校立即啟動自衛消防編組進行滅火，並通報、引導學生疏散至空曠處。（台南市消防局提供／周書聖台南傳真）

適逢國家防災日，台南市消防局南化分隊今日前往西埔國小進行防震防災演練宣導，警消使用煙霧、警報器營造身歷其境的感覺，並製作創意道具，與師生互動，透過闖關遊戲，學到保命技巧。

這次的演練不只是避難、疏散而已，警消特別設定震後的火災情境，讓師生實際參與地震後可能發生的狀況。學校立即啟動自衛消防編組，遵照流程將火勢撲滅、通報及避難引導。

現場搭配學校廣播、國家級警報，讓緊張氣氛升至高點，學生聽到警鈴後，依序做出地震避難三步驟「趴下」、「掩護」、「穩住」，迅速完成動作。消防隊也於教室內辦理「煙霧體驗」，將教室營造成濃煙密佈的環境，引導學生以低姿勢的方式沿著牆面爬行至出口。

防震演練結束後，警消進行「住宅用火災警報器宣導」及防震宣導，利用Q版市長的人形立牌，與住警器創意Q＆A手捲迷宮來活化課程，參與的師生笑聲不斷，生動宣導讓學生印象更加深刻。

第二救護救災大隊長丁春能表示，防火、防災的觀念應融入民眾的日常生活中，養成災害發生時的應變能力，透過宣導使民眾更熟悉防火防災知識。

國家防災日，民眾都能透過手機、電視收到即時警報，當災害來臨時，應發揮平時演練的成果，在最短時間內做出應對措施，將災損降到最低。

(中時 )