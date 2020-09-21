華爾街上周五的收黑，以及美股期貨周一的下跌，拖累港股午後加劇下跌。

周一香港恆生指數下午擴大跌勢，貫穿24000點，收跌504.72點或-2.06%，為23950.69點。國企股(H股)跌165.97點或-1.68%，為9637.1點。

小摩(JP Morgan)示警美股可能迎來大規模拋售，以及美股科技股的下跌。恆指科技股走低，比亞迪電子跌7.7%，恆騰網絡跌2.6%，小米、金山軟件、騰訊皆跌，阿里跌2.8%。

小米遭野村降評，收跌6.6%，報20.6港元。

騰訊跌1.6%，報516.5港元。騰訊Wechat今日在美禁令首生效，美既有用戶雖可繼續使用通訊功能，但企業的App軟體更新和下載等多項服務皆受影響，新用戶開發亦遭禁止。騰訊今日表示，正進一步評估被禁止交易識別對公司的影響。

另加州一法官周一宣布對微信的禁令暫停的判決。

匯豐控股午後再跌，收跌5.3%，報29.3港元。匯豐陷入黑錢醜聞疑案，知道其為警示，仍涉嫌為其進行大筆資金的轉帳，該消息隨著美國財政部金融犯罪機密資料的公開，在今日受關注。消息指出匯豐可能將被中國商務部列入不可靠實體清單。

(時報資訊)