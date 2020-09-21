時序步入秋季，為搶攻後疫情時代國旅市場商機，跨國酒店集團萬豪國際（Marriott International）旗下位居台灣4縣市共9家酒店，即日起至11月15日首度聯袂推出「悠遊台灣」住房超值禮遇，盼以多元酒店品牌資源，滿足不同旅客的出遊需求。

此次聯合推出「悠遊台灣」的萬豪旗下酒店據點，包括台北W、台北萬豪、台北士林萬麗、台北國泰萬怡、台北北投雅樂軒、台北中山雅樂軒、桃園林口亞昕福朋喜來登、桃園大溪笠復威斯汀、台中萬楓酒店，合計橫跨8品牌共9家據點。

至於寒舍旗下台北喜來登、台北寒舍艾美，六福旗下台北六福萬怡、桃禧旗下桃園喜來登、力麗旗下宜蘭力麗威斯汀、新竹豐邑喜來登、台東桂田喜來登，以及甫試營運的台中豐邑Moxy酒店等8處同屬萬豪集團的酒店據點，則未參加此次聯合住房優惠活動。

萬豪指出，旅客在「悠遊台灣」活動禮遇期間，與上述9家參與酒店預訂客房，即可以1元加購2客自助早餐。同時亦獨家推出「豐厚積分豪享住」住房專案，預訂行政套房、行政樓層客房、其他房型客房，每房晚分別給予3000、2500、2000點獎勵積分。

除此之外，9家萬豪旅享家參與酒店，亦攜手悠遊付／悠遊聯名卡推出「悠遊台灣豪豪住」驚喜抽獎禮遇。即日起至11月15日，消費者使用悠遊付／悠遊聯名卡支付台灣大車隊車資，單筆扣款滿100元以上，即可享1次抽獎機會。

萬豪指出，共有12名幸運的悠遊付使用者，可抽中台灣萬豪旅享家參與酒店尊享住宿券，另有15名悠遊聯名卡使用者可獲得台灣萬豪旅享家參與酒店「吃到飽」雙人餐券，透過祭出多重優惠，發揮連鎖酒店集團會員優勢，聯手搶攻後疫情時期國旅需求商機。

(時報資訊)