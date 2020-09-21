張男在中市1家醫院開車負責接送洗腎病患，2018年間到北區接坐輪椅的呂姓男患者，推輪椅上駕駛後方座位後，未以勾環勾好輪椅、拉妥輪椅煞車，並再檢查確認，就開車上路，行駛間因車輛轉彎致輪椅傾斜，呂男跌倒受傷送醫不治。台中地檢署檢察官依過失致死罪將他起訴。

起訴書指出，張男將坐在輪椅上的呂男，推到車內的升降梯，升降梯升起後，再推到駕駛座後方座位，呂男的女兒坐在副駕駛座後方。張男未確實將車內的鉤環勾住輪椅的右前角，也未將輪椅前方其中一側的煞車把手拉起，且未確認輪椅鉤環的固定帶與固定座間是否旋緊，即開車上路。

張男駕駛車輛行經中市英才路與向上路口時，突然轉彎，輪椅因未確實固定而向後半傾斜，導致呂男往後跌落，頭部撞擊受外傷，導致顱內出血，經送醫治療不治。

張男否認過失致死，辯稱他有將車內4個扣環都扣在輪椅上，也有將輪椅左右的煞車器煞好，他開車轉彎時是慢慢的，聽到呂女說：「停車，我爸摔倒了」，但沒聽到碰撞聲，他到後車廂查看時，呂男已坐在地上了。

呂女證稱，車輛右轉彎時，輪椅就往後傾斜一半，她父親後腦杓著地撞很大聲，整個人跌倒在地。她看到張男沒有將固定環勾住輪椅右前輪，案發後，她發現輪椅右上方的鉤環完全沒有勾，輪椅的煞車有一側沒有拉起。

檢察官認定張男明的過失責任可明顯，不採信他的說法，依過失致死罪將他起訴，因張男得知呂男死亡後，即到警局承認肇事，自願接受裁判，符合自首要件，而向法官請求減輕其刑。

(中時 )