友勁（6142）21日召開第一次股東臨時會，決議通過辦理減資彌補虧損，用以改善 為改善財務結構及降低公司營運風險，擬減資逾3.85億元，減資比率為14.374085％，減資後實收資本額將變為22.96億元，惟股東臨時會上，亦通過減資後擬再辦理私募普通股。

友勁指出，若債權人對此次減資如有異議，可於9月21日起至10月22日期間以書面方式向公司提出，並檢附債權證明文件，債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已提出之異議也視同撤回。

友勁因營收銳減，獲利力急縮，連續三年陷入虧損，且虧損金額連三年走揚，經查2017年至2019年每股淨損依序為-0.77、-0.82及-1.26元。

友勁今年依然未能返回獲利軌道，經統計，上半年累計營收為11.59億元，較去年同期的16.22億元，下滑28.58％，惟因營業成本同步下滑，今年上半年每股淨損僅0.85元，與去年同期的每股淨損0.84元大致相當。

受到連年虧損影響，友勁每股淨值也同步下滑，迄今年上半年止，每股淨值僅餘7.81元。

(工商 )