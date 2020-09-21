搶後疫情時代商機；機能性布料大廠儒鴻（1476）將推出可重複使用、可水洗、可抗菌、可客製化的機能性口罩。儒鴻指出，價格定在150-200元間，未來國內銷售將和醫院合作或透過網路行銷、國外訂單則是爭取品牌客戶下單為主。

儒鴻指出，此口罩產線目前已即可生產，預計第4季第一批就可出貨，預期可為明年營運增加成長新動能。

此機能性口罩，外層可潑水、中間層銀纖維抗菌、內層膠原蛋白保護、可重複使用環保、具時尚。

儒鴻已在日前透過國內路跑賽，發表這項新產品。

儒鴻副總羅仁傑指出，儒鴻本就以機能衣和機能布料在業界著名，也是儒鴻的強項，先前也推出過具有運動機能、膠原蛋白、抗臭抑菌、撥水防護、吸濕透氣、機能涼感、舒適親膚等多重功能和特色的服飾品項。這次是將這些功能整合在口罩製作中，讓口罩也具有機能性。

依儒鴻的規劃，此口罩第一波會先以自有品牌ECLAT在台灣銷售，透過網站或與醫院合作等方式銷售。據了解，目前已與北醫達成共識。

接下來，則會在歐美市場，找品牌客戶下訂單，貼上客戶的Logo出貨。

儒鴻指出，由於全球疫情尚未平息，口罩將會是後疫時代的必備品，除防疫外，時尚設計也將會是考慮、追求的方向，儒鴻的口罩具備時尚、功能性，對全球品牌廠極具吸引力，目前已有歐洲大型品牌客戶有興趣，接洽中。

(工商 )