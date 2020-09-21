美中科技戰越演越烈，繼華為被封殺後，外傳下一個被制裁的就是大陸晶圓龍頭中芯國際，但微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）在接受媒體專訪時表示，他反對美國禁止將晶片等高科技產品出售給大陸企業，強調此一措施將迫使大陸半導體產業完全大規模實現自給自足，他並反問這樣做真的會有好處嗎？而最後可能導致美國半導體企業受害。

美國財經媒體報導，比爾蓋茲一向主張美國要積極與大陸接觸，在這過程中，美中將彼此受益。美國過去曾把高附加價值、高技術性的產品賣給大陸，例如噴氣式發動機、娛樂產業及高階晶片，他強調這些晶片能為美國創造許多高薪工作。

比爾蓋茲指出，現在美國禁令強迫大陸自己製造晶片，這表示如果未來發生衝突時，美國必然會失去半導體產業所帶來的龐大收益，也必須放棄這些高薪的工作。而且未來大陸必定能夠在晶片上自給自足，所以美國的封殺只能在短期內對大陸發生作用，但從長期來看，美國利益受損才更嚴重。

大陸外交部發言人趙立堅曾表示，大陸已多次就美方無端打壓大陸企業問題表明嚴正立場，這段時間美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對大陸企業採取各種限制措施，「這是赤裸裸的霸權行徑。」

由於美國對大陸不斷發動科技圍剿戰，斬斷外國供應鏈的種種行徑，大陸將於10月開會，制定2021年至2025年「第十四個五年規劃」（十四五），在科學研究、教育和融資方面大力支持第三代半導體產業，對此項任務賦予的優先程度「和當年製造原子彈一樣」，2025年前將投放9.5兆人民幣（1.4兆美元）發展半導體產業。

(中時新聞網)