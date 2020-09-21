性愛對情侶來說，是不可或缺的催化劑，然而很多擁有伴侶的男性，相比和另一半滾床，更愛選擇一個人自己來，讓女伴十分挫折，認為是不是自己魅力不夠，甚至是男方不愛她了，其實事情沒有這麼嚴重，男性們會這麼選擇是有原因的，這次就來解開這個疑問！

1. DIY快速又方便

圖片來源:免費圖庫pixabay

右手跟自己相處了那麼多年，只有自己最了解身體的敏感帶，最清楚怎麼做能最快速解決，其實很多時候男性自己來，遠比和戀人的性愛還要舒服，兩人滾床的過程，大多都是心理滿足大於生理。

更何況，很多時候壓力大，已經累得半死，單純只是想發洩一下，但又無法花太多精力，就會選擇最快速方便的方式，結束後馬上倒頭就睡，舒服的進入夢鄉。

2. 不需要分心顧及到女方心情

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性愛不只是發洩彼此的性慾，如果擁有一場高品質性愛，雙方的關係就能更加緊密，也因此無論是前戲醞釀，還是在過程中，男性都要照顧到女性的感受，還要滿足對方的需求。

由於都將注意力放在女方身上，有時候難免會無法完全進入狀況，做不到讓自己盡興，更別說求歡被拒，久而久之就只能自己發洩了。

3. 無聊就想來一下

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對男性來說，DIY不只是一種發洩，而是就和打遊戲或吃宵夜一樣，是能夠讓他們放鬆的方式，在發洩完後，他們會進入一種短暫的放空模式，這時候他們能稍微喘口氣，好好享受這片刻的寧靜，這也是上床做不到的事。

(中時新聞網)