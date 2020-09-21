韓國YouTuber梁秀彬以吃播爆紅，她不管吃什麼都令人看了口水直流，肉肉的外型十分可愛討喜，梁秀彬很有自信，不只是吃播，還是分享美妝相關知識，但她的體重不斷升高，已經到了不健康的地步，2019年已經達到131公斤，她深知自己不能再這樣下去，終於展開減肥計劃，順利瘦下了45公斤。

梁秀彬從小就有肥胖症狀，因此她比正常人更難維持苗條身材，當時她才小學就開始了減肥的不歸路，這段時間她嘗試了各種不同方法，無論是運動還是調整飲食，最後都因為意志力不堅定而失敗，她也去做了胃繞道手術，雖然有順利瘦下來，但又復胖，讓她一度心灰意冷，不再執著減肥。

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直到去年她的體重攀上高峰，終於又重啟了瘦身計畫，這次她下定決心，要變得更健康，終於在473天內，順利從131公斤瘦到87公斤，體脂也從70降到24，不但成功瘦身，還瘦得非常健康，她將這段辛苦的過程做成影片，希望能激勵到更多正在減肥這條路上的人們。

梁秀彬公開了她的減肥方法，愛吃的她努力飲食控制，一天只吃兩餐，固定在10點多吃早餐，5點多吃完第二餐就不再進食，她也試著自己煮飯，以低碳水、高蛋白和好油脂的食物為主，大多都吃海鮮和蔬菜，盡量不吃外食，儘管一開始很難熬，久了她也慢慢習慣，如果遇到聚會，則會盡量都吃牛排，以原型食物為主。

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當然最重要的還是持續運動，所以她報名了健身房，天天都去報到，從基本的有氧運動，慢慢到重量訓練，如果真的無法去健身房，也會到公園快走，從3公里漸漸增加到9公里，邊走路邊看風景，心情也會更愉快，在第一個月她就減掉了9公斤，現在運動對她來說已經成為了一種習慣。

梁秀彬目前已經達到第一階段的90公斤，她仍在繼續努力，希望可以持續這個瘦身的好習慣，現在她只要能走路就不搭車，也不會讓自己坐著太久，能動就動，她呼籲大家，別一開始就極端的節食或運動，很容易就會想放棄，最好的做法，就是從改變小習慣開始。

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(中時新聞網)