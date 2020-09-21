台南鹿耳門聖母廟發起，鐵人三項總教練蔡明宜主跑的鹿耳門聖母廟「媽祖環臺21天庇佑臺灣」活動，揹負重達6公斤媽祖神像及座椅，計畫路跑環台共1139公里於21天跑完，第18天9月21日下午3時多繞境抵彰化，掀起沸騰。

彰化縣長王惠美在縣府前接駕祈福媽祖環台，祈求國泰民安、風調雨順、百業興旺、疫情遠離，這是台南正統鹿耳門聖母廟800年來「首次」環保祈福，希望透過「路跑環台」的方式，保佑台灣每一個縣市都能戰勝新冠肺炎，也相信媽祖慈悲憐憫之心，將為台灣帶來平安、健康。

(中時 )