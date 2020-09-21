鹿耳門聖母廟媽祖800年首度環台21天 到達彰化掀起沸騰 16:592020/09/21 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南正統鹿耳門聖母廟800年來「首次」環保祈福，縣長王惠美接駕，祈求國泰民安。（吳敏菁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南鹿耳門聖母廟發起，鐵人三項總教練蔡明宜主跑的鹿耳門聖母廟「媽祖環臺21天庇佑臺灣」活動，揹負重達6公斤媽祖神像及座椅，計畫路跑環台共1139公里於21天跑完，第18天9月21日下午3時多繞境抵彰化，掀起沸騰。 彰化縣長王惠美在縣府前接駕祈福媽祖環台，祈求國泰民安、風調雨順、百業興旺、疫情遠離，這是台南正統鹿耳門聖母廟800年來「首次」環保祈福，希望透過「路跑環台」的方式，保佑台灣每一個縣市都能戰勝新冠肺炎，也相信媽祖慈悲憐憫之心，將為台灣帶來平安、健康。 (中時 ) #鹿耳門聖母廟 #環台 #蔡明宜 #彰化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園慈護宮 20日主委、委員、監事宣誓就職 18:442020/09/18 寶島 台南鹿耳門聖母廟800年首度環台遶境 17日清晨抵最北基隆 09:252020/09/17 生活 彰化山坡地噴綠漆 難逃天眼挨罰 04:102020/09/18 地方新聞 河川局水質測量出意外 舢舨船二仁溪橋出海口翻覆1死1傷 12:522020/09/19 社會 菇菇出頭天 疫情來襲彰化菇類逆勢成長外銷超過800公噸 17:532020/09/18 生活 好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門 象徵中元祭落幕 17:232020/09/17 生活 疫外佳績 彰化菇外銷破800噸 04:102020/09/19 地方新聞 獅潭客庄傳承新丁粄文化 活動明起2天義民廟前登場 18:512020/09/17 寶島 土地公廟前清水溝 挖出未爆彈 04:102020/09/18 地方新聞 南市重陽活動宣導大車內輪差危險 今年3383長者交通事故受傷 16:322020/09/14 寶島 生活熱門新聞 《科學人》登萊豬廣告遭轟失專業 陳吉仲：未提供爭議文字 - 生活 爆乳妹站整排 外送員誤闖萬華「摸乳樓梯」：我只是來送餐的 - 生活 吹8小時冷氣電費4千！他換變頻冷氣爽吹整天 一看帳單傻眼 - 生活 自己一個人過得更好！如果你有這3個特徵 單身比較快樂 - 生活 主動脈剝離原因曝光 醫PO手繪圖：血像噴泉一樣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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