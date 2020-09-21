「蛇姬」林采緹今年3月與胡睿兒簽字離婚，恢復單身的林采緹全心衝刺演藝事業，不過她卻也疑似累壞了，上個月曬照還被網友發現她的左右臉卻明顯歪了，林采緹事後也大方留言認了「臉有失調症狀」，並表示正在治療中，不過林采緹今（21日）早卻在IG限時動態發文，透露自己失眠了「吃了醫生開的三顆都還是失眠，好無奈。」

林采緹限時動態全文。（圖／取材自林采緹Instagram）

林采緹現在把生活重心放在事業上，不過她卻也疑似身體出狀況，林采緹上月才在網上透露，睡眠嚴重不足、翻身到天明才睡，甚至還有手抖、頭昏、講話反應遲鈍的現象，後來求助精神科症狀才改善。

未料林采緹現在卻又睡不著了，她今早在IG限時動態發文：「昨晚難得可以早點睡，吃了醫生開的三顆都還是失眠，好無奈」，其實林采緹日前才因聚會照被網友留言指「怎麼感覺臉怪怪的」，還釣出林采緹親回「被發現了 確實今天臉有失調症狀」。

照片中，林采緹的臉似乎有些不平衡，左右臉頰明顯歪掉，而隨著林采緹大方認了臉歪，身體狀況也讓粉絲很擔心，紛紛留言叮嚀她要多休息、不要太累，而林采緹事後還反過來安慰粉絲「沒事沒事 正在好好治療中」。

(中時新聞網)