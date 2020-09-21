6月初時，船長提醒大家可以去競拍昇佳電子(6732)，若有去參加，當時應該都拍在700元以下 (之後若參與除權息，成本會降到575元以下)，股價在8月時最高來到948元，不管是賣在700、800或900元，應該都是歡喜納財，恭喜! (還有人因此賺了一筆，說要請船長吃飯，哈哈) 沒有參與的人也沒關係，錯過了昇佳，現在另一個競拍機會又來了~

擁有BMW、Mini及保時捷三個品牌的進口車商-- 汎德永業(2247)要上巿了!

9/17- 9/21為競拍參與日，總張數6456張，競拍底價是168.22元 ，近幾日股價已大漲到400元之上，看起來是有利可圖，本文用簡單的圖表，帶大家迅速的了解汎德永業，並討論競拍該用什麼價格比較好 。若不想參加競拍或者沒拍到，未來上巿還會有公開申購，申購價格是180元，沒拍到的人到時也可以再去抽籤試第二次。

圖文/船長授權提供，資料來源 : 群益金鼎證券

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1.台灣整體車巿平穩，未受疫情影響，但結構上有二大趨勢正在進行。

台灣的車輛銷售一年約43-46萬輛，已經平穩的維持多年，就算今年Q1疫情出現，也沒有造成太大影響。

不過有二個結構變化正在發生:

一是進口車比重每年提高，除了因為車商引進較多入門款的車型外，消費能力提高，對配備及安全性的要求都有關係。

二是SUV車型銷售比重也逐年上升，可能跟家庭結構有關，購車主力為青壯年，SUV車能提供更適合的家庭乘坐環境。

這二項趨勢理論上都有利於進口車商，汎德永業旗下擁有11款SUV車型，未來將配合原廠，持續引進電動車維持目前的巿佔。

圖文/船長授權提供，資料來源: 公司簡報

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2. 進口車商汎德排名老四

2019年台灣進口車掛牌數近21萬輛，已佔全年車輛銷售的48.9%，其中永遠的老大是Toyota，總掛牌數超過5萬，第二名是Benz，掛牌數2.9萬；第三名也是同一個代理商的Lexus，掛牌數達2.2萬；BMW則以近1.7萬輛的掛牌數排名老四，其他mini及保時捷數量較低未列入此表內。

各家爭食進口車巿場，總數雖然成長，但產業競爭激烈而互有消長，前4大品牌的掛牌數皆有成長，有集中化的現象，其中Toyota的RAV4為大熱款，帶動了Toyota銷售大幅成長，BMW則是小幅成長。

圖文/船長授權提供，車輛公會

圖文/船長授權提供

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3. 汎德近5年的表現

台灣的進口車商能否引進熱門款，對業績的影響很大，汎德的車款雖也不少，但大多為平穩款式，且同級車還有Benz的競爭，自104年以來，營收並沒有大幅的成長趨勢，大多在323億~365億之間波動，且因部份車款為入門款，因此營業利益及稅後淨利呈現一些下滑，今年雖然疫情，但只有影響Q1的銷售，在台灣解封後銷售快速恢復，上半年獲利4.33億，已回到近3年的高標水準。

公司在售後服務上雖然只佔營收的1成左右，但此部份的毛利卻佔公司總毛利的4成以上，常聽到開BMW的人在無奈的喊，說換零件好貴，我想這就是售後服務毛利好的原因吧。汎德代理的進口車掛牌車輛持續累積中，售後服務業務將能為公司帶來穩定的收益。但要爭取更大的巿佔則需要較熱賣的車型來帶路。

圖文/船長授權提供，資料來源: 公司簡報

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4. 超級比一比

現在汎德的股價400元左右到底貴不貴? 不妨來跟老大哥和泰車來比一比。

各項營運規模，和泰車都是老大無誤，汎德股本為7.1億，總巿值287億，分別為和泰車的13%及8%而已，一年營收規模337億約和泰車的16%，稅後淨利7.32億約和泰車的6%。

評價來看，二家公司互有優劣，汎德在P/B比及巿值/營收比二項，顯的較有優勢；而和泰車在PE及ROE上則有較便宜的評價。至於殖利率則都不高，二家都只有2.2%左右。

平實而論，汎德沒有昇佳電子的高成長，巿值及本益比的角度也顯得貴了一點，但BMW有其死忠的客群可以維持獲利，加上股本小、籌碼安定，又是新上巿股，目前股價的確不便宜，但還在合理的波動範圍內。

圖文/船長授權提供

5. 競拍想出什麼價

汎德原本的價格在250-310元之間整理，一直到接近競拍才開始被人拉抬上去，雖然幾天的價格突然大漲不盡合理，但既然有出大量，就表示真的有錢進來，想買在盤整區的的價格恐已不可得。

以近幾日大量的可能平均成本來看，約在360元，因競拍會有5%的手續費，倒推回去約當在342元，若以此為競拍的高標價格，似乎較合理，但不建議直接用高標去競拍，還是應分散標單在盤整區到高標價格之間，且越接近盤整區越好，以降低競拍到高價的風險。以關鍵價來看，未來上巿後，若不幸跌破整理區，就一樣得停損。

若沒競拍到，之後還有機會參加申購，價格只要180元，非常便宜，但是中籤率就不是可以自己決定的。

任何投資皆有風險，本文僅為心得分享與討論，讀者需審慎與獨立思考，勿當成投資建議。

圖文/船長授權提供

本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)