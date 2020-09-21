安東燉雞（左）、韓國糖醋肉。（豆府餐飲集團提供）

蜂蜜蒜味炸雞（左）、金沙干貝豆腐。（豆府餐飲集團提供）

珍珠豆腐冰淇淋。（豆府餐飲集團提供）

豆府餐飲集團「涓豆腐」秋季推出「奢華黑金系」菜式，共11樣道地韓味、創意料理；業者表示，從9月22日至10月30日推出「吃美饌 抽新機」活動，前往門市消費任點1道新菜，將發票號碼輸入涓豆腐官方Line取得的電子抽獎券，有機會抽中SAMSUNG Galaxy Note20和全新料理，活動期間只要拍下任1道新菜，上傳到官方粉絲團指定貼文，還能抽涓豆腐500元及A.S.O阿瘦皮鞋商品提貨券（價值5000元）。

以秋收豐碩的金色作為料理主軸，推出蜂蜜蒜味炸雞、安東燉雞、金沙干貝豆腐、韓國糖醋肉和泡菜起司鮮菇嫩豆腐煲等5道料理，大人小孩都愛的蜂蜜蒜味炸雞，將金黃酥脆炸雞裹上獨製醬汁，融合蜂蜜甜蜜味與蒜香滋味。

其中以黑松露為主角設計的新菜式，「黑松露豆腐煲」奢華、別具風味，將有餐桌上鑽石美譽的松露，加入醇濃的豆腐煲內，與高麗菜、菇類、南瓜、玉米筍等鮮蔬交融的香醇湯頭。還有，浮誇系「黑松露脆薯」，炸得金黃的脆薯再撒上主廚特調的黑松露鹽。

不僅如此，推出3款螞蟻人最愛的飲料甜品「黑糖珍珠豆漿、奶蓋紅豆豆漿、和珍珠豆腐冰淇淋」，而珍珠豆腐冰淇淋為非基改黃豆製成的豆腐冰淇淋，再淋上黑糖珍珠，Q彈黑糖結合冰淇淋的綿密口感。「巨濟島炸牡蠣」則嚴選大尺寸的牡蠣，裹上麵衣炸至金黃酥脆，可一口咀嚼鮮甜海味。

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(中時 )