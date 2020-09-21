宜蘭縣政府今天（21日）宣布「宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」從23日上午8時30分開始報名，賽制組別分為6組，各組第1名可獲得1.5萬元的聯合勸募禮券，縣長林姿妙歡迎鄉親報名參賽，一起站上閃耀的舞台。

賽制組別與報名人數是青春洋溢組（民國69年至93年出生者）100人，活力四射組（民國45年至68年出生者）100人，長青不老組（民國35年至44年出生者）100人，4智慧銀光組（民國34年前出生者）60人，勁勇無限組（領有身心障礙證明者）40人，共計400人，另有社區推薦雙人合唱組，不分年齡、性別，每社區只能推薦1組，計20組。

各組前5名可獲得獎盃1座，第1名可獲得聯合勸募禮券1.5萬元，第2名1.2萬元，第3名1萬元，第4名8000元，第5名5000元，獲得最佳美聲獎可獲得2000元禮券。

報名從23日上午8時30分至26日下午5時，報名地點在宜蘭縣政府社會處3樓多功能實驗劇場（宜蘭市同慶街95號），賽事地點在佛光山蘭陽別院13樓大會堂，11月14日至17日各組初賽，11月21、22日決賽。

(中時 )