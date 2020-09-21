楊千嬅片中為守候郭富城，在歌廳一唱就是十年。（華映娛樂提供）

金馬影帝郭富城主演電影《麥路人》全台熱映中，片中楊千嬅對郭富城一見鐘情，卻在偶然相遇後，苦等他十年，對此，楊千嬅自認電影裡飾演角色「阿珍」很幸福，透露：「一個成熟的愛情，不一定要每天看著他，陪伴著他，是一個靈魂的交流。」但若是現實生活的她則會心急，笑說：「水瓶座比較急，但沒有那沒開放，如果可以等十年再結婚，是一個奇蹟。」

郭富城則說，自己相信一見鐘情，但對他來說，這是性格使然，只要你相信就會有，不相信就沒有。電影裡，楊千嬅為守候郭富城，在歌廳一唱就是十年，彷彿把郭富城的名字刻在心裡般，只為了聽他再喚一聲自己的名字，楊千嬅還翻唱梅艷芳的〈心債〉，唱出對郭富城的癡情絕戀，她說：「〈心債〉本身就是感人的歌曲，很喜歡也很懷念。」

楊千嬅在《麥路人》對愛情義無反顧，甚至不離不棄，明白若想要再看到這個男人一定要在歌廳繼續唱歌，因此選擇在歌廳裡等待一個希望，郭富城笑虧：「她癡情！」楊千嬅笑回：「不同年紀，有不同解讀愛情的方式，尤其是女人，如果你有夠多本錢，ABCD可以多個E！」她又說：「若到30歲還是孤單一個人，就會開始主動出擊，但若到40歲還是孤單寡人，則會想要有一個靈魂伴侶，懂你與分享、分擔你的每一天。」

楊千嬅也說：「在成年人的世界裡，愛情表達有不同層次，愛一個人不需要他任何回報，找到一個真心喜歡的男人，這是很大的幸福，可能很多人在這輩子都找不到，所以電影裡阿珍（楊千嬅飾）願意為對方付出，而這是她為自己選擇的最幸福方式。」此外，楊千嬅老公丁子高也在微博頻頻轉發《麥路人》上映訊息，以行動力挺老婆。

(中時 )