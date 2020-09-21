受美中貿易戰及華為禁令衝擊，台灣印刷電路板廠「相互」19日宣布將資遣600人，新北市勞工局21日與經發局前往相互位於新北的公司稽查，該公司預計10月底資遣第一批勞工約450至500人，剩餘人員將視後續善後工作處理情況。新北市勞工局指出，若大量解僱勞工未依法60日前通報大量解僱計畫書，將依法裁罰。

新北市勞工局指出，相互公司主要經營業務印刷電路板製造及加工業務，公司表示目前僱用勞工本國籍約498人，外國籍約117人，預計於10月底資遣第一批勞工約450至500人，11月5日發給資遣費及工資，剩餘人員將視後續善後工作處理情況，再決定資遣日期。

勞工局指出，已要求該公司立刻依法通報大量解僱計畫書，並與勞工針對解僱計畫協商，以避免勞資爭議。另除將持續追蹤該公司是否有依法辦理外，將視情況提供相關就業服務。

勞工局強調，將持續關注該公司勞工之權益是否受到影響，也呼籲勞工如有相關勞動問題可洽詢新北市政府勞工局，如有勞資爭議，也可申請勞資爭議調解。

(中時 )