ARKVO乾淨水智慧家電還沒正式發布，就受到許多企業和名人的支持。（游念育攝）

ARKVO乾淨水智慧家電21日在台北101舉辦新品發布會，被喻為工業設計教父的台灣之光謝榮雅，歷經7年的研發，以大自然循環生態為靈感，整合台灣多項隱形冠軍技術，打造全球獨創的微生態環控系統，許多企業和名人都蒞臨現場，產品發布的同時也令現場的嘉賓驚呼「太不可思議」。

ARKVO首發產品「乾淨水循環空淨取水智慧家電」，只要在有空氣的地方就能喝到飲用水，謝榮雅說，台灣水庫時常面臨缺水，沒有食物還可以生活，沒有水恐怕沒辦法生活，因此，才會激起大自然循環生態的靈感，研發出不須依賴自來水，直接把乾淨空氣轉換成飲用水的設計。

謝榮雅表示，921大地震發生當時，自己必須每天扛著乾淨的飲用水爬上11樓，沒有水人類就無法生活，才會想設計一台不需仰賴任何水源的智能家電，而設計的工作就是在別人的需要上看到自己的責任，這台機器也能解決全世界缺水的問題。

謝榮雅說，產品免安裝免加水，只要有空氣的地方，就能喝到具備有醫療等級的飲用水，主要是因關鍵的6大技術，其中是「奈米級空淨濾網」過濾空氣；接著是「空氣循環系統」，可在8到10坪產生空氣對流；「超濾淨水技術」和「UV紫外光殺菌」則會殺菌。

謝榮雅指出，最特別的是IOT智能晶片，能連接到雲端知道家戶所使用的情形，濕度品質、空氣品質等，能了解用戶的需求，是相當貼心的設計，靠著空氣就能轉換成源源不絕的飲用水。

(中時 )