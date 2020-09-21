恆述法師21日以全新造型錄JET節目《命運好好玩》，不僅久違30年再穿高跟鞋，甚至化妝、戴藍色假睫毛，並開心表示：「暫時脫掉袈裟，終於可以翹腳了。」她帶著張媽媽的金項鍊，更戴著當年送張爸爸當80大壽禮物的逾百萬6克拉藍寶石，有父母陪伴身邊的寓意，她更盼能與大弟張菲重新開始，「希望在21世紀有段快樂人生，我愛你們呦。」更喊話姊弟聯手主持綜藝節目，「有我在就是收視冠軍，連節目名稱都想好了，可以叫《兩張王牌》」。

恆述在日前復出記者會，早已決定要以《艾倫秀》中性造型全面復出，她上節目穿著灰色襯衫，外搭黑色西裝外套，走鋼鐵玫瑰路線，是否重回當年火辣路線，她笑說：「當然不會袒胸露背，我現在都幾歲了，穿成那樣能看嗎？因為地心引力的關係早就下垂，之前說要戴假髮也是開玩笑的。」

恆述法師盼與弟弟張菲合開新節目。（JET提供）

恆述日前在復出記者會上，看似與兩位弟弟張菲、費玉清劃清界線，她解釋當時是被下「怒目金剛降」，「我當然愛我的弟弟們，可能10年沒上電視，面對名嘴們的炮火我裝不出來，都是內心最直接的反應」。她坦言記者會後有許多晚輩傳訊安慰，「反正兄弟姊妹沒有隔夜仇，不要把恩怨帶到下一代，脾氣發過就算了」。

(中時 )