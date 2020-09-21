男神余文樂出道以來多以酷帥形象示人，而他2017年結婚、隔年迎接寶貝兒子後，成了溫柔好爸爸，低調的他也很少公開動氣，沒想到昨天他突在社群公開發文，動怒開罵：「自私的人不適合團體的運動」。

余文樂公開在IG開罵，對象是他的電競戰隊成員03.22(本名郭冠瑋)，余文樂在2017年創立「MAD Team」，平時對於培訓隊員相當投入，把他們當家人看待，而「MAD Team」近日發出聲明，表示魔龍路選手03.22嚴重違反帳號使用規定，因此祭出重懲「不限期禁賽GCS賽事並罰款捐公益」，以示團隊對於隊員的重視與嚴格管理。

余文樂緊接其後也在IG發限時動態，痛心開罵：「因為自己的自私行為，就要所有人的努力都全部白費，打得再怎麼好都沒有用」，直言自私者不適合團體運動，「技術不夠可以練，信任、信譽沒了什麼都不用講」。

而選手03.22也發文道歉，事情原委終於真相大白，「因為我私下擅用練習號接陪玩，違反了公司合約以及聯盟的規定」，表示會承擔下來，停賽期間好好反省並持續努力，以爭取重回戰場，「我對我的隊友公司教練跟樂哥非常抱歉，因為我個人影響了團隊真的非常抱歉」。

(中時新聞網)