有鑒於新冠肺炎疫情，市場對於遠距工作需求大幅增加，思想科技 (Master Concept) 遠距辦公室解決方案，幫助企業管理全數位化工作環境、無地域限制的彈性辦公模式，以及整合數位化工具，提升生產力，在疫情下開拓新商機。

國內疫情趨緩後，不少企業及政府機構員工逐漸返回辦公室，但疫情已改變未來的工作模式。今年六月Gartner進行遠距工作調查，有82%的公司管理層認為，員工返回職場後，也會允許他們部份時間繼續遠距工作。近半(47%) 企業表示，讓員工完全遠距工作可以保持市場競爭力，因此易於部署的遠距辦公工具至關重要。

思想科技總監暨聯合創辦人王智信表示：「過去幾個月，企業逐漸轉移到遠距工作及混合彈性辦公模式，讓不同產業、規模的企業重新思考員工和團隊之間如何維持溝通及協同合作。在思想科技官網中，遠距工作解決方案諮詢在過去六個月成長了三倍，提供雲端服務的遷移、實踐及管理等支援，因此企業能夠將資源及時間運用在業務發展。」

疫情的因素，遠距工作為思想科技數位轉型計劃的重要一環，其功能包括：

1.隨時隨地通訊及協作 ─ 視訊及語音會議工具可幫助您與世界各地的同事或團隊保持聯繫。即時協作工具使團隊工作更輕鬆，更快地做出決策。

2.時刻保持生產力 ─ 透過高效率的專案管理工具可與遠端團隊一同追蹤、管理專案進度及日常工作。

3.隨處可用的數位憑證 ─ 簡化並為數位文件的工作流程提供防護，安全快速地傳送、簽署、追蹤和管理電子簽名過程。

思想科技總監暨聯合創辦人陳永康表示：「這次疫情加速企業數位轉型的需求，可靠的遠距工作方案可協助企業維持業務營運，減低COVID-19所帶來的影響。疫情期間，全新的公司網站從設計到正式上線，遠距工作團隊只用了三個月完成，這就是利用遠距工作工具來保持高生產力的一個好例子。」

思想科技 (Master Concept) 成立於2003年，旨在透過創新有效的方法協助企業探索、評估、部署和實踐技術，走向雲端，至今為超過三千間企業建立數位化工作環境。總部設於香港，並於深圳、杭州、北京、澳門、台灣、新加坡和馬來西亞共設有8個全球辦事處。

(中時新聞網)