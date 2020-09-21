新台幣持續強升！今天最高匯價來到28.935元，再大升逾2角，全天成交量也逾13億美元。「台灣人工智慧晶片聯盟」會長盧超群今天表示，新台幣今年以來強勁升值，對科技產業衝擊很大，而且這次升值的速度這麼快，需要好好調整，希望政府能正視這件事情。不要讓我們產業因為匯率急升而受到衝擊。

由於全球主要國家趨向寬鬆貨幣政策，加上台商資金持續回流，以及糧商炒匯疑雲，在熱錢不斷湧入台灣的環境下，新台幣今年可以說是全球最強勢貨幣。

對於新台幣的強勁走升，盧超群呼籲政府要重視匯價強升對產業的衝擊。

盧超群表示，目前科技業對第四季的看法是審慎樂觀，因為變化的因素太多，連半導體預測機構也看不清楚，有的認為是正面，有的認為是負面，現在的關鍵還是每個公司要控制好成本和產品，把新研發的產品趕快推出，這場疫情的影響是非常難估算的。

盧超群也表示，在中美貿易戰的威脅下，台灣有3美，分別是第一美台灣防疫醫療之美，第二美是台灣半導體為全球供應鏈唯一不斷鏈而且是大家必須使用的科技之美，第三美是台灣將半導體和AI結合，全世界能用台灣半導體製造的AI，台灣成為科技的「優勝美地」，優就是價值，勝就是成功，美地就是美的地方。

(時報資訊)