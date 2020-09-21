金門抽驗秋節食品 62件全部合格 17:062020/09/21 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣衛生局赴烤肉店、生鮮超市、大賣場及烘焙業製造場所，抽驗秋節應景食品62件，結果均符合規定。（金門縣衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣衛生局赴烤肉店、生鮮超市、大賣場及烘焙業製造場所，抽驗秋節應景食品62件，檢驗項目包含大腸桿菌、大腸桿菌群、防腐劑、亞硝酸鹽、殺菌劑、甜味劑及動物用藥，結果均符合規定。 衛生局提醒民眾購買月餅時應注意販售場所環境衛生，完整包裝的月餅應標示品名、內容物名稱及重量、食品添加物名稱、廠商名稱、原產地（國）、電話號碼及地址、有效日期、含基因改造食品原料和營養標示。相關資訊可逕至該局網站（首頁＞食藥資訊公開專區／檢驗結果)查詢。 (中時 ) #金門縣衛生局 #月餅 #中秋節 #防腐劑 #亞硝酸鹽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃市抽驗中秋食品 115件全數合格 21:152020/09/16 寶島 中秋應景食品大稽查 102件檢出兩次不合格 18:142020/09/11 生活 金門抽驗市售飲冰品 5件茶飲料不合格 11:592020/09/05 寶島 北市抽驗中秋食材 3件不合格 04:102020/09/15 地方新聞 金門路口安全大執法 闖紅燈取締54件最多 16:052020/09/18 生活 台中市衛生局稽查40件市售面膜均合格 18:322020/09/16 生活 頭前溪水質 台水稱百分百合格 04:102020/09/09 地方新聞 居檢3天出門６次 康軒老董說謊重罰百萬 11:582020/09/11 社會 打破迷思 馬偕營養師教學中秋聰明吃 18:142020/09/15 寶島 55％企業發秋節獎金 創7年新低 04:102020/09/16 財經焦點 寶島熱門新聞 熊熊疑似吞吐鹹濕不雅片外流 特斯拉男「友人」爆真相 - 娛樂 羅志祥現身小鬼靈堂照曝光？網一看怒了 爆氣譙：閉嘴 死者為大 - 娛樂 很難睡到的3大星座男 巨蟹摩羯絕不肉體出軌 - 星座 兩岸會爆發戰爭嗎？學者爆：有件事台灣人沒注意到 - 政治 綠名嘴：年初曾示警韓國瑜 丁允恭案原本早該抓到了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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