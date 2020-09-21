金門縣衛生局赴烤肉店、生鮮超市、大賣場及烘焙業製造場所，抽驗秋節應景食品62件，檢驗項目包含大腸桿菌、大腸桿菌群、防腐劑、亞硝酸鹽、殺菌劑、甜味劑及動物用藥，結果均符合規定。

衛生局提醒民眾購買月餅時應注意販售場所環境衛生，完整包裝的月餅應標示品名、內容物名稱及重量、食品添加物名稱、廠商名稱、原產地（國）、電話號碼及地址、有效日期、含基因改造食品原料和營養標示。相關資訊可逕至該局網站（首頁＞食藥資訊公開專區／檢驗結果)查詢。

(中時 )