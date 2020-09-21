宜蘭監理站今天（21日）表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，中秋暨國慶連假持續實施3大交通優惠措施，包括國道客運優惠票價、公共運輸轉乘優惠及台灣好行半價優惠。

在票價優惠部分，9月30日0時起至10月4日24時，10月8日0時起至10月11日24時止，計89條國道客運路線配合提供優惠，其中行經宜蘭地區的客運優惠路線共計14條，如為平日無優惠票價的路線，將以原價85折的優惠票價服務民眾，而平日已提供優惠票價的路線，原則維持原優惠票價販售。

北花線國道客運，除配合國道客運票價優惠措施外，業者並提供來回票400元連假期間優惠，以鼓勵民眾在連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位。

搭乘國道客運路線、台鐵及高鐵後，在10小時內轉乘在地客運或市區客運，享有轉乘優惠；同時為維持交通順暢及觀光品質，使用「電子票證」搭乘台灣好行路線，可享有「半價優惠」措施，計有45條台灣好行路線參與優惠活動，宜蘭地區包含綠11「礁溪」、綠18「壯圍沙丘線」及綠21「冬山河線」。

宜蘭監理站表示，連假疏運結合國道客運及宜蘭（11家）、花蓮（17家）在地租賃車業者，持北花、北宜國道客運票根租車可享優惠（宜蘭7折起，花蓮65折起），如持有前述客運票根及租車憑證，搭乘國道票價最高可再減200元，如租機車則減100元。

(中時 )