交通大學簡名均（右）網前強力扣殺。（大會提供）

2020永信盃全國排球錦標賽持續在台中大甲鐵砧山永信運動公園熱戰，大專男子組去年冠、亞軍遠東科技大學、交通大學今年提前在8強預賽狹路相逢，這回交通大學在接發球、舉球等都有發揮的情況下，直落二勝出。

賽後交通大學教練張振興表示，由於過去對遠東科大輸多勝少，今天交手隊上的學長們壓力比較大，反倒是幾位新加入的學弟比較放得開來，學弟們的心態也鼓舞了學長，讓整個團隊慢慢放開來打，例如自由球員呂慶鴻、大一的蕭宜正都把氣氛帶好，表現直得肯定。

張振興補充，從2002年就開始帶隊參加永信盃，印象18年來從未缺席過，「我們在暑假期間會有常規訓練，永信盃算是我們驗收成果的重點賽事，雖然陣中球員比較難找到甲組好手，但收進來的孩子練球都很認真，學業上也很努力，就算一周只能訓練兩到三次，並且只能在晚上7點半下課後開始練到深夜10點左右，大家依然甘之如飴。」

遠東科大執行教練林政達對於老對手惺惺相惜，認為去年球隊雖然在永信盃冠軍賽直落二勝出，但今年交手是五五波好戲，交大在接發、舉球等都發揮得不錯，有點拉開了雙方這次過招的差距，看好交大成為本屆永信盃大專男子組冠軍。

(中時 )