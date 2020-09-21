目前正在新北市板橋體育館進行的109年全國社會組籃球錦標賽，24、25日全部8場賽程將由愛爾達頻道進行轉播服務，GetWin Sport也會提供Youtube平台直播。

全國社會組籃球錦標賽目前正在新北市板橋體育館進行男、女組預賽賽程，男子組將取4組分組第1名球隊晉級，23日起展開單循環決賽，女子組今年共有7隊參賽，預賽採單循環制取前2名進行冠軍戰、3、4名進行季軍戰。

24日起愛爾達頻道將轉播兩天共計8場比賽，GetWin Sport也會在Youtube平台進行直播，球迷可透過MOD及網路收看社會組男、女籃各場賽事，24日女子組預賽最後1天由文化大學出戰台灣師大、台電出戰台元，以及男子組決賽第2天賽程；25日將轉播男子組決賽第3天賽程以及女子組季軍戰與冠軍戰。

男子組目前已經搶先取得晉級4強的隊伍為Homies及牛旋風，女子組目前由台元暫居第1、文化大學居次。

(中時 )