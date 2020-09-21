盤中零股交易自10月26日起實施，屆時交易時段（09:00~13:30）與普通交易重疊，證交所提醒投資人，一般投資人僅得以電子式委託，提醒投資人下單前務必看清委託單位，避免混淆整股及零股，防止委託錯誤之情形。

證交所指出，盤中零股交易原則，以電子式交易型態之規定辦理，但也有例外，例如委託人為專業機構投資人者，得採非電子式委託。至於盤後零股交易，則維持現行運作方式，委託方式不拘。

(工商 )