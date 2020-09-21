盤中零股交易 以電子下單為主 17:112020/09/21 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盤中零股交易自10月26日起實施，屆時交易時段（09:00~13:30）與普通交易重疊，證交所提醒投資人，一般投資人僅得以電子式委託，提醒投資人下單前務必看清委託單位，避免混淆整股及零股，防止委託錯誤之情形。 證交所指出，盤中零股交易原則，以電子式交易型態之規定辦理，但也有例外，例如委託人為專業機構投資人者，得採非電子式委託。至於盤後零股交易，則維持現行運作方式，委託方式不拘。 (工商 ) #盤中零股交易 #電子式 #電子下單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼價上揚帶動 中鴻10月盤價喊漲 04:102020/09/21 證券．權證 環保日式電烤盤中秋受青睞 台隆手創館業績增2成 14:402020/09/21 財經 新台幣一舉衝破29元大關 終場由升轉貶 17:102020/09/21 財經 留上影線壓力 台股測試月線 16:392020/09/21 財經 港股敲門磚 直接開戶或複委託 04:102020/09/21 產業財經 國外指數期貨贏家專欄－需求強勁 美科技股仍有上漲空間 04:102020/09/21 證券．權證 海空運價飆 貨攬業Q4續旺 04:102020/09/21 證券．權證 《電子零件》車用工業及醫療長單到手 艾恩特業績有看頭 12:332020/09/21 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走低 15:402020/09/21 財經 《期貨》10月台指期開跌 金融期、電子期也無力 09:092020/09/21 財經 財經熱門新聞 歐美銀行涉洗錢風暴 美股早盤暴跌逾600點 - 財經 - 工商 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 美股早盤重挫逾600點 那斯達克指數下跌近2％ - 即時 禁TikTok只是小菜！美股爆了狂殺 背後原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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