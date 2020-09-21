雖然台股由紅翻黑，但國際美元續弱，主要亞幣續漲帶動，尤其出口商仍進場拋匯，激勵新台幣一開盤就衝破29元大關，最高來到28.935元的逾七年半盤中新高，尾盤老大進場調節後，又見豬羊變色、由升轉貶，終場收在29.158元兌1美元，貶值0.6分，台北外匯經紀公司成交量13.12億美元。

外匯交易員指出，新台幣一舉衝破29元大關並不意外，畢竟市場普遍看衰美元，反觀台灣疫情控制穩，及經濟表現相對佳，新台幣欲弱不易，匯市嗅覺敏銳的出口商，早在9月初以來就不斷加大拋匯力道，也成為這波領漲新台幣的主力。就連老大（央行）相擋也擋不住，把尾盤進場作價阻升的力道砍半，29.5防線大幅下修至29元整數，但盤中還是衝破，一舉來到28元價位。

外匯交易員認為，新台幣這波勁揚，外資反而沒什麼表現，大多是有買有賣的偏保守操作，加上新台幣睽違逾七年半的28元價位難得現身，進口商、油款、散戶也全部眼睛為之一亮，湧入搶便宜買匯，壓抑部份升幅，否則升勢將進一步擴大，央行如果不回復先前較大幅度作價，收盤恐怕就要跟29元說拜拜囉。短線新台幣預料偏升格局不變，就看央行何時完全放手，決定29元可以守多久。

(工商 )