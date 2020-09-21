樂天女孩（Rakuten Girls）今辦新單曲《Rock You Everyday》發片記者會，除了無法來台的韓籍團員李河潤和日籍團員今井彩香，其餘21位隊員今到齊。這是包含樂天女孩前身LamiGirls在內的第7支單曲作品。本土天團「玖壹壹」成員健志現身站台，除了送上象徵在演藝圈長長久久的99朵玫瑰，還有一塊「天下風雲出樂天，最強女團在桃猿」的超狂匾額。

新單曲走日系搖滾曲風，舞蹈也因應歌曲的快節奏隊形瘋狂變換，21位女孩們因為各有工作，平常得利用沒有到球場應援的時間分組練習。隊長巫苡萱透露：「發表會前隊員們練習過無數次，最長一次的練習時間超過8小時。」隊員之一的琳妲還在發表會前的彩排居然跳壞鞋子，超糗的插曲被藍藍在單曲發表會上爆料，可以想見這首單曲的舞蹈有多難。

除了在球場帶領球迷應援，樂天女孩近期積極上電視通告，敬業的演出不僅打響「地表最強啦啦隊」稱號，也在演藝圈結下好人緣，「綜藝天王」吳宗憲就親自錄製影片替女孩們加油打氣；此外，團員陳怡叡（Yuri）日前被周刊拍到夜會邱宇辰（毛弟）一同看電影，散場時她還伸手從背後環抱毛弟，看起來關係親密，但Yuri今受訪卻堅稱和毛弟只是好朋友，自已喜歡看起來比較man一點的人，像是玖壹壹春風。

健志（中）今到場祝賀樂天女孩發片。（Rakuten Monkeys提供）

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