近來有非醫療用口罩充當MIT口罩，就連仿冒知名品牌大廠盒子，內容物卻是山寨版口罩也在市面流通，看似無誤的仿真口罩，防護效果堪憂，也增添民眾購買疑慮；高市全面啟動通路訪查，共查獲15家違規販售醫用口罩商家，其中一家文具行販售6500片最多。

高市衛生局指出，自8月以來陸續接獲民眾檢舉多起口罩事件，為杜絕非法口罩流竄市場，9月11日率全國之先啟動市面通路口罩訪查工作，針對攤販、市場、夜市等攤集場重點區域口罩販售點抽查外，17日更擴大聯合警政、民政等機關，針對非藥商販售口罩展開宣導訪查。

連日共擴大清查2萬4121家雜貨店、超商、公司行號等非藥商販售醫用口罩，或一般口罩宣稱具醫療效能等違規情事，經統計共查獲15家違規，查獲最多違規口罩數量是1家文具店、達6500片，就連五金行、超市或市場也都有，搶口罩商機。

據了解，文具店本身是一般複合式文具店，主要以販售文具為主，但其不具藥商資格，卻見市場口罩需求，因有客人詢問口罩，就擅自進貨醫用口罩販售，店家並不了解相關法令規定，歷經此次教訓，再也不敢私自販售口罩了。

雖然被查獲的醫用口罩都是合法，但這些販售的店家並不具藥商資格，無照藥商恐遭處新台幣3萬元至200萬元不等罰緩；此外，西藥房並非藥局，只能販售西藥，而且沒有申請醫療器材販賣，所以不能販賣口罩。

(中時 )