國道1號台中大雅交流道北側增設銜接台74線系統交流道工程，交通部高公局原設計，採橋墩錯位避開昌平路路線及路口，橋墩落於昌平路上，昌平路將封閉，引發地方抗議，21日經協調會初步決議，高公局同意墩座將調整，昌平路不封閉並打通崇德10路，交通規劃及土地徵收部份，市府說，盡快完成。

民進黨市議員曾朝榮表示，市府若規劃封閉昌平路，打通崇德10路後與昌平路及環中路形成Ｙ字路型，易造成交通打結，甚至車禍事故發生。民進黨立委莊競程說，應考慮當地需求，調整昌平路橋墩墩位，未來環中路與崇德10路及昌平路等2路口，須維持人車通行。

交通局指出，昌平路（環中路、洲際路）路幅寬度約10米且無人行道，易形成瓶頸路段，14期重劃區內崇德10路為主要幹道（路幅寬度約25米），將台74高架橋下空間貫通至昌平路，導引原昌平路通過性車流改行駛崇德10路，往北方向改右轉，另調整路口線型，昌平路3段1號前需配合導角，維持行車轉向視距。

(中時 )