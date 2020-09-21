位於澎湖南方四島臨近的鋤頭嶼無人島，日前清潔人員登島進行淨灘作業時，意外發現一枚老舊生鏽水雷，原以為是共軍早期使用的水雷。但經由國防部派員檢視後證實，此顆老舊水雷是早年二戰期間所遺留下來的彈體，將會擇期現地爆燬。

大陸共機連2日(18日、19日)戰機多次越界擾台，18日時淨灘人員在澎湖南方四島臨近的鋤頭嶼無人島，進行淨灘作業時，意外發現一枚生鏽老舊的共軍飛彈，經軍事專家評估過後，確定此彈只是早期二戰期間所遺留下來的彈體，沒有任何的危險顧慮。

據了解，南方四島國家公園管理處日前委託8名工人前往東吉嶼鋤頭嶼無人島淨灘，工作人員一上島後不久，在礁岩上發現一枚外觀看似水雷的物品，直徑約1米長，由於水雷爆炸威力相當強大，足以將一艘軍艦炸成解體，如果不處理，若不慎有民眾前往島上採取海菜或釣魚，一旦引爆將會造成嚴重傷亡，管理處立刻通報澎防部未爆彈處理小組前往檢視。

國防部今日(21)表示，針對澎湖鋤頭嶼發現疑似水雷爆裂物，已於本日派遣澎湖未爆彈小組登島鑑識，確認非屬國軍制式水雷，球體外表嚴重銹蝕，初判為早年二戰遺留彈體（國籍不明），目前無危安顧慮。國防部也說明，基於安全考量，已規劃擇期採現地爆燬方式處理，後續由澎湖防衛指揮部召集有關單位召開協調會後，擇期現地爆燬。

(中時新聞網)