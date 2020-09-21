又有警察執法過當？一名60歲黃姓婦人只因在路邊舉標語聲援太極門就遭到新竹縣竹北六家派出所逮捕，漏夜偵訊6個多小時後移送地檢署，婦人嚇到送醫治療，被醫師診斷出有創傷壓力症候群(PTSD)。法稅改革聯盟志工與黃姓婦人女兒今日在前台南縣長蘇煥智、臺灣財經刑法研究學會理事長暨前台大法律系教授陳志龍等7位學者專家陪同下向警政署長陳家欽陳情。

黃姓婦人女兒出面控訴，警察非法帶走母親，母親被醫師診斷有創傷壓力症候群，「健康的人進入地檢署，一直吃鎮定藥物，媽媽到現在，上廁所要坐輪椅」，她不滿地表示，「警察還開記者會，說是作秀、汙衊我的家人，我無法原諒這些擁有公權力的人」。

前台大法律系教授陳志龍指出，新竹分局分局長執法過當，對全國警察形象有負面，還開記者會，新竹媒體被誤導，究竟誰受害？竟然不准在公署附近舉牌？他提出三點：第一、注重人民健康、憲法保障。第二、警察主要憲政機關，維護人民權益，不是特定官員利益；是法治單位，不是人治單位被影響。第三、竹北分局認為我們作秀、叫囂，非常負面。警方緊急逮捕、盤查，超出法律規定，根本沒有現行犯；尤其，黃姓志工媽媽人還在醫院，新竹分局六家派出所導致具體侵害行為。

前台南縣長蘇煥智提到，當天兩百多個點都有舉牌，其他警察都尊重人民言論自由，卻被六家派出所當作現行犯，盤查態度很差，當天已經是違法的盤查。就海報內容，法務部執行署以及各執行處獎金分配辦法，獎金怎樣分，公文還有兩個署各分1/2，都跟「恐嚇」無關。

中央大學副教授曾建元表示，警察值勤要嚴守行政、政治中立，辛苦建立的警察形象，因為地方警察不當執法，毀於一旦，「警察國家」的汙名台灣擔待不起，過去長達半世紀白色恐懼，人民面對公權力會特別不安、害怕，千萬不要輕易破壞掉人民對於警察的信任感。

真理大學副教授吳景欽沉痛呼籲，台灣現在不是戒嚴時期，也不是北韓。警察良好形象不要因為這個案子破滅！

19日當晚到場聲援的教授魏賜聰指出，據警察表示，李貴芬前一天(9/18)就提出告訴，他懷疑李貴芬告訴狀的被告是誰？告黃女士嗎？如果不是的話就太誇張了，在街頭隨機盤查當現行犯！太不可思議了！

(中時新聞網)