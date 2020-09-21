后庄國小非營利幼兒園規畫在文小六分校預定地，新設地下1層、地上2層建築物，目前工程進度50.2％，預計2021年3月底完工。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

頭份市人口持續增長，尤其后庄國小位在竹南、頭份聯合都市計畫區內，學童人數增加，苗栗縣政府爭取教育部經費，新建后庄國小非營利幼兒園。21日苗栗縣長徐耀昌等人視察工程進度，預計2021年3月底完工，可容納約350位師生。

苗栗縣落實中央「擴大幼兒園教保公共化計畫」的教育政策，縣府教育處爭取獲教育部核定納入「106到109年度校園社區化改造計畫－營造友善幼兒空間」，補助1億190萬元新建后庄國小非營利幼兒園。

教育處說明，后庄國小非營利幼兒園規畫在文小六分校預定地，新設地下1層、地上2層建築物，設置10間教室及辦公室、健康中心，以及室內活動室、室外教學平台、廚房、無障礙電梯、地下防空避難室等，預計可容納師生350位，主建築體採築巢概念設計，以六邊形建築營造多元且富有特色的學習空間，塑造校園獨特風貌。

目前工程進度50.2％，已完成10間教室、斜屋頂面線澆置及水電配管、配線的工程。徐耀昌表示，后庄國小非營利幼兒園結構體大致完成，希望如期於明年3月底完工，提供價格合理、優質的幼兒教育場所，促進校園整體發展。

(中時 )