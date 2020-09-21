8年前馬政府時駐美代表就稱為「駐美大使」，圖為當時總統府新聞稿。(翻攝自總統府網站)

駐美代表蕭美琴近日將個人推特(Twitter)自我簡介修改為Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美大使），引發各界關注。不過，律師葉慶元今(21)日指出，8年前台灣派往美國的「駐美代表」就已改稱為「駐美大使」，並質疑這算什麼外交突破？

駐美代表蕭美琴日前在推特簡介上自稱「駐美大使」，引發各界關注，而她昨天也透過臉書回應此事，指她不忍讓支持者失望，但還是要說明一下，她和美國政府機關互動的正式職銜還是「台北經濟文化代表處代表」，私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂，「但也不是我自封自嗨」。

對此，葉慶元今在臉書上表示，8年前就已經改稱駐美大使，民進黨現在也可以說是外交突破？「突破什麼？盲腸？？？」並批評此舉是「自愚愚人」。

葉慶元還分享了一則國民黨考紀會臉書的貼文，其中一有張照片是前國民黨祕書長金溥聰101年時擔任駐美代表的新聞稿，而當時文中就已將「駐美代表」改稱為「駐美大使」了。

此外，國民黨考紀會也在臉書上發文質疑，「本黨8年前就已經正名，民進黨現在拿來當外交突破？？？」

#自愚愚人 九年前就已經改稱 #駐美大使，民進黨現在也可以說是 #外交突破？ 突破什麼？盲腸？？？ 由葉慶元律師（葉狀師） 發佈於 2020年9月20日 星期日

(中時新聞網)