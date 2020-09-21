陷入詐欺疑雲的美國電動卡車新創公司尼可拉（Nikola）宣布，創辦人米爾頓（Trevor Milton）自願辭去執行董事長與董事職位，董事會已接受辭呈，並立即任命另一位董事、通用前副董事長的葛斯基（Stephen Girsky）擔網新董座。

米爾頓在聲明中表示，「焦點應該放在這家公司以及能改變世界的任務，而不是我。因此我作出艱難的決定，向董事會表示自願辭去執行董事長一職。」

做空機構Hindenburg Research本月稍早發布報告，指稱尼可拉是一場騙局，在技術上誤導投資人，並強調已收集足夠證據證明米爾頓為了與大型車廠結盟而假稱持有專門技術，也讓該公司股價一落千丈。據聞美國證券交易委員會（SEC）與司法部已針對尼可拉是否誤導投資人展開調查。

尼可拉隨後表示該報告裡有數十項不正確的指控，揚言將向Hindenburg採取法律行動。

(工商 )